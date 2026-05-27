Терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов предупредил о серьезной опасности, которую представляют ландыши. Об этом сообщило Здоровье Mail .

Врач напомнил, что ландыш — кардиотоксичное растение. Ядовитыми считаются все его части: цветы, стебли, листья, ягоды и корни. Опасна даже вода, в которой стоял букет.

Симптомы отравления начинаются с желудочно-кишечных расстройств: тошноты, рвоты, болей в животе и слюнотечения. Затем у человека снижается давление, пульс становится редким или нерегулярным, возникает аритмия, нарастают слабость и спутанность сознания, иногда появляются судороги.