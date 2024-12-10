Врач Власова призвала не злоупотреблять цитрусовыми, несмотря на их пользу

Зима и новогодние праздники традиционно ассоциируются у людей с мандаринами, апельсинами и другими цитрусами. Однако не стоит слишком на них налегать, предупредила в беседе с ИА «Время Н» врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры терапии и кардиологии ПИМУ Татьяна Власова.
Она объяснила, что цитрусовые могут сильно раздражать слизистую желудка и другие органы ЖКТ. Вследствие чего переедание этих фруктов может спровоцировать изжогу.
Также стоит быть осторожнее с кисломолочными продуктами. Они тоже полезны, но могут вызывать вздутие живота, диарею и боли.
Наконец, врач рекомендовала не налегать на напитки, содержащие кофеин. Они также могут раздражать ЖКТ.
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