Врач Вялов рекомендовал провериться на наличие воспаления при синдроме воздушного шара в животе

Некоторые люди испытывают дискомфорт в животе после употребления яблока, ощущая себя «воздушным шариком, который вот-вот лопнет». Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил причины такого состояния, сообщил aif.ru .

По словам врача, нерастворимая клетчатка, содержащаяся в кожуре яблока, может вызывать неприятные ощущения. Она действует на кишечник как ершик, но при этом не переваривается. Фруктоза и сорбитол, также присутствующие в яблоке, в толстом кишечнике вступают в реакцию с бактериями, вызывая брожение и выделение газов. Это приводит к растяжению стенок кишечника, вздутию и боли.

Для решения проблемы гастроэнтеролог рекомендовал провериться на наличие воспаления (кальпротектин), оценить пищеварение (копрограмма) и обеспечить регулярный ежедневный стул.