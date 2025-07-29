Врач Вялов предупредил, что употребление газировки в жару негативно влияет на обмен веществ

Летом многие предпочитают газировку, чтобы освежиться. Однако этот напиток может создать лишь временное ощущение свежести. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в разговоре с KP.RU .

«Сладкие газировки помогут утолить жажду на короткое время, но дальше от них захочется пить еще сильнее. Но добавленный сахар и газ плохо влияют на обмен веществ в долгосрочной перспективе. Это дорожка к лишнему весу, болезням сердца и сосудов», — предупредил доктор.

Квас может стать более подходящим напитком в жару, так как содержит витамины и микроэлементы при сравнительно низком уровне сахара. Однако важно помнить, что квас — слабоалкогольный напиток, содержащий до 1,2% этанола, и его употребление требует осторожности, особенно перед вождением автомобиля, заключил Вялов.