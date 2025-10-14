Врач Вялов назвал состав кишечного микробиома ключевой причиной набора веса

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в интервью RG.RU заявил, что на набор веса может влиять «мощный фактор», который «может быть даже важнее наследственности».

Как отметил специалист, речь идет о триллионе бактерий, который живут кишечнике. Состав микробиома кишечника становится не только следствием ожирения, но и зачастую является его причиной.

У людей, страдающих от «несжигаемого жира» в проблемных зонах, часто преобладают бактерии типа Firmicutes. Они способствуют извлечению из пищи большего количества калорий, чем нужно, что приводит к набору веса, добавила «Свободная Пресса».

По словам Вялова, для коррекции ситуации важно исключить из рациона ультраобработанные продукты, сахар, искусственные подсластители и антибиотики. Также необходимо включить в рацион продукты, содержащие пребиотики, такие как лук, чеснок, бананы, овес, яблоки и бобовые. Простые шаги могут запустить процесс изменения микробиома, подчеркнул доктор.