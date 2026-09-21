Врач Вялов назвал анализы, которые нужно сдавать натощак

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что сдавать кровь натощак необходимо только для части показателей обмена веществ. Большинство исследований на инфекции можно проходить в любое время, пишет aif.ru .

Ограничения перед анализами связаны прежде всего с уровнем сахара, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты. Прием пищи может повлиять на эти показатели и исказить результат исследования.

Тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис не требуют голодания. Еда не может сделать анализ на инфекцию положительным, а отказ от пищи не влияет на ее выявление.

Вялов отметил, что кровь в больницах берут круглосуточно, в том числе при экстренной госпитализации. Поэтому время последнего приема пищи важно лишь для ограниченного перечня анализов.