Врач Вишнякова рассказала о вреде одной бессонной ночи для организма

Недостаток сна всего одной ночи может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. В первую очередь страдает мозг: снижается внимание, ухудшается память и способность быстро обрабатывать информацию, сообщила «Ленте.ру» терапевт Александра Вишнякова.

Врач пояснила, что недостаток сна затрудняет выполнение задач, требующих концентрации внимания, и снижает скорость реакции. Эмоциональное состояние также страдает: человек становится более раздражительным, тревожным и нестабильным, добавило ИА НСН.

Кроме того, бессонная ночь провоцирует усиление аппетита и оказывает временную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.