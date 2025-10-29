Врач Вищипанова отметила, что липолитики могут привести к потемнению кожи и изменению ее рельефа

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова, в беседе с «Москвой 24» рассказала о возможных осложнениях при использовании липолитиков.

Доктор отметила, что при их применении может измениться рельеф кожи, появиться корка или потемнение. Такие симптомы требуют немедленного обращения к врачу.

Вищипанова пояснила, что ранее в России использовались прямые липолитики с фосфатидилхолином, которые агрессивно воздействуют на ткани и могут вызвать некроз при неправильном введении.

«Главное осложнение такой процедуры — это возможный некроз тканей. Если препарат вводится неправильно, это может привести к омертвлению клеток», — предупредила эксперт.

Сейчас применяются другие, более безопасные препараты, которые действуют как дренажные средства и используются в сочетании с аппаратными методами.

Косметолог добавила, что для коррекции второго подбородка существуют эффективные неинъекционные методы, такие как криолиполиз, ультраформер или монополярный RF-лифтинг. В случае больших объемов и тяжелого лица единственным решением остается пластическая хирургия.