Врач Вищипанова назвала масло для массажа лица возможным провокатором акне

Косметолог и кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова сообщила « Москве 24 », что использование жирного крема или масла во время массажа лица может привести к появлению акне.

По словам врача, такие средства забивают поры и провоцируют воспалительные процессы.

«Если кожа изначально здоровая, тяжелой формы акне после сеансов лицевого массажа 100% не будет», — отметила медик.

Как пояснила Вищипанова, проблемы могут возникнуть при наличии предпосылок, например угревой болезни в легкой степени или в состоянии ремиссии. Обострение способно произойти и из-за усиления кровоснабжения воспаленных участков кожи, особенно если массаж проводился в активной глубокой технике.