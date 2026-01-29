Врач Виржицкий рассказал о негативном влиянии кислых конфет на пищевод

Гастроэнтеролог Олег Виржицкий рассказал сайту «Поясним за Тагил» о рисках для здоровья от употребления кислых конфет и мармелада. Даже редкое употребление таких сладостей может негативно сказаться на ротовой полости и пищеводе.

Виржицкий подчеркнул, что кислота в составе раздражает ткани и может вызывать воспаление десен или легкое повреждение слизистой пищевода. Регулярное употребление кислых конфет усиливает риск возникновения проблем.

Особенно осторожными следует быть людям с гастритом, язвенной болезнью, рефлюксом или склонностью к изжоге. Кислые конфеты могут усиливать симптомы этих заболеваний, вызывая боль, жжение и дискомфорт после еды.