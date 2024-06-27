Врач Виноградов призвал не садиться за руль при чувстве сильной тревоги
Перед тем, как сесть за руль, водитель должен оценить свое состояние и уровень тревоги. Об этом радио Sputnik рассказал врач, основатель компании медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов.
По его словам, повышенная тревожность чаще всего возникает на фоне недостатка сна. И она может быть очень опасна при неоднозначных ситуациях на дороге.
«Любая провокация со стороны других участников дорожного движения может привести к очень плохой ситуации», — подчеркнул врач.
Он добавил, что при ощущении тревоги нужно отказаться от того, чтобы садиться за руль в целях безопасности личной и других людей. Также не нужно вести машину в состоянии похмелья или невыспавшимся.
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