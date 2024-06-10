Врач Виноградов посоветовал людям с болезнями почек отказаться от поваренной соли

Людям с хронической болезнью почек необходимо ограничивать потребление поваренной соли. Об этом рассказал заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением ГКБ № 52 Владимир Виноградов в эфире радиостанции«Говорит Москва».

По словам специалиста, в первую очередь таким пациентам врачи назначают бессолевую диету. Также соль задерживает жидкость в организме, это может негативно повлиять на давление.

Переизбыток поваренной соли в рационе — это всегда высокий риск развития артериальной гипертензии, отметил Виноградов.

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