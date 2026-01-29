Врач Вилков связал апатию после 50 лет со снижением внутренних резервов

С возрастом у многих людей пропадает мотивация заниматься привычными делами и учиться новому. Психотерапевт Алексей Вилков объяснил причины такого состояния, передала «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, в возрасте 50 лет у людей наступает кризис, связанный с подведением итогов жизни. Пациенты часто думают, что достигли максимума и большего уже не получится добиться. Это приводит к пассивности и желанию жить на автомате.

«У людей на фоне кризиса 50 лет могут возникать депрессии и переживания, периоды сниженного настроения, апатии», — отметил врач.

Как пояснил Вилков, с возрастом уменьшаются внутренние резервы человека, снижается общий уровень энергии и сил. В молодости у людей больше возможностей, оптимизма и желания, но со временем этот запал иссякает.