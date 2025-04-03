Врач Вилков: аутотренинг и мышечная релаксация снизят тягу к вредной еде

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков поделился способами снижения тяги к вредной еде. Существуют методики, позволяющие научиться держать под контролем такие импульсы, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, обычно используются практики саморегуляции, которые направлены на уменьшение общего уровня тревожности. К ним относятся аутотренинг, мышечная релаксация, вегетативная практика, самовнушение и гипноз.

«Но абсолютно любые из применяемых техник требуют ежедневного рутинного использования, чтобы уменьшать тревожность и напряжение человека», — пояснил специалист.

Психотерапевт также отметил, что срывы — это нормально, главное — быстро вернуться к соблюдению рекомендаций, добавил RT.