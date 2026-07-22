Врач Викулов рассказал, как снизить риск вируса Коксаки в отпуске

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал не купаться в пресной воде и выбирать малолюдные пляжи, чтобы снизить риск заражения вирусом Коксаки, сообщает ИА НСН .

Викулов рассказал, что во время отпуска для профилактики вируса Коксаки лучше не купаться в пресной воде и выбирать малолюдные пляжи.

«Симптомы — лихорадка, сыпь на теле, на конечностях, язва в полости рта. Такие вспышки могут быть на любых курортах, не только в Турции, но и на всем черноморском побережье, в Восточной Азии, Китае», — уточнил специалист.

По его словам, в группе риска находятся беременные женщины, дети и люди с хроническими сердечными заболеваниями.