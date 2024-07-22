Врач Викулов призвал не ходить голыми ногами по подводным растениям из-за риска получить церкариоз

Церкариоз — паразитарное заболевание, которое зачастую сопровождается дерматитом, зудом и повышенной температурой. Развивается оно от 30 минут до нескольких часов, рассказал врач Георгий Викулов в беседе с ИА НСН .

По его словам, при соответствующих симптомах важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Также стоит ориентироваться на рекомендации по минимизации рисков заражения.

«Нельзя сидеть у берега в стоячей воде», — отметил эксперт.

Кроме того, он посоветовал не ходить голыми ногами по подводной растительности, так как на дне могут находиться моллюски. Еще одно правило — вытирать кожу жестким полотенцем после купания в таком месте.