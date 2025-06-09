Врач Викулов призвал мотивировать родителей к вакцинации детей

Георгий Викулов, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заявил, что для повышения уровня вакцинации среди детей нужно сосредоточиться на информационно-просветительской работе. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По мнению врача, принудительные меры воздействия могут оказаться неэффективными.

«В бедных странах смертность увеличилась от кори. Именно потому, что дети не получали вакцинацию», — отметил медик.

Он также добавил, что решение о прививках принимается родителями, соответственно, именно у них должна формироваться заинтересованность в вакцинации своих детей. Однако вводить обязательную процедуру, как это делается в ряде европейских стран, не стоит, считает вирусолог.