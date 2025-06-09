Врач Викулов призвал мотивировать родителей к вакцинации детей
Георгий Викулов, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заявил, что для повышения уровня вакцинации среди детей нужно сосредоточиться на информационно-просветительской работе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По мнению врача, принудительные меры воздействия могут оказаться неэффективными.
«В бедных странах смертность увеличилась от кори. Именно потому, что дети не получали вакцинацию», — отметил медик.
Он также добавил, что решение о прививках принимается родителями, соответственно, именно у них должна формироваться заинтересованность в вакцинации своих детей. Однако вводить обязательную процедуру, как это делается в ряде европейских стран, не стоит, считает вирусолог.