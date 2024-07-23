Врач Викулов посоветовал заказывать в доставках только термически обработанную еду

Роспотребнадзор регулярно выявляет кишечную палочку в продукции сервисов доставки. Загрязнение блюд происходит постоянно, несмотря на строгий контроль. Об этом рассказал инфекционист Георгий Викулов в беседе с сайтом «Узнай.ру».
По его словам, избежать заражения можно при заказе только термически обработанной пищи. При высоких температурах патогенные микробы погибают.
Врач посоветовал отказаться от покупки салатов, особенно заправленных майонезом. Кишечная палочка способна привести к токсикоинфекции различной степени тяжести, отметил эксперт.