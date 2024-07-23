Врач Викулов посоветовал заказывать в доставках только термически обработанную еду

Роспотребнадзор регулярно выявляет кишечную палочку в продукции сервисов доставки. Загрязнение блюд происходит постоянно, несмотря на строгий контроль. Об этом рассказал инфекционист Георгий Викулов в беседе с сайтом « Узнай.ру ».

По его словам, избежать заражения можно при заказе только термически обработанной пищи. При высоких температурах патогенные микробы погибают.

Врач посоветовал отказаться от покупки салатов, особенно заправленных майонезом. Кишечная палочка способна привести к токсикоинфекции различной степени тяжести, отметил эксперт.