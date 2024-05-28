Врач Викулов опроверг миф о том, что тополиный пух провоцирует аллергию

Убеждение в том, что тополиный пух может провоцировать аллергию, ошибочно, на самом деле это миф. Об этом ИА НСН рассказал иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Он объяснил, что аллергики страдают не от самого тополиного пуха. Поэтому нет никакого смысла вырубать деревья, это лишь навредит экологии.

«В сезонной аллергической реакции виноват не сам тополь и его соцветия, а пыльца злаков, которая оседает на соцветия тополя», — объяснил врач.

Он добавил, что крайне важно при проявлении таких симптомов, как слезоточивость, насморк и проблемы с дыханием, обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.