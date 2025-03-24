Врач Видяскин: во время полета следует прогуливаться по салону каждый час

Врач Игорь Видяскин в беседе с NEWS.ru поделился советами, как предотвратить образование тромба во время длительного перелета.
По его словам, следует вставать и прогуливаться по салону каждый час, делать упражнения для ног, надевать компрессионные чулки, пить достаточно жидкости и избегать алкоголя. Также важно не сидеть со скрещенными или поджатыми ногами.
Флеболог Дина Бестаева ранее предупредила о риске возникновения тромбов из-за лимфостаза. Застой лимфы может привести к образованию трофических язв — они появляются при накоплении лишней жидкости в ногах и нарушении питания подкожно-жировой клетчатки.
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