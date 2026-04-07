Врач Веселов рассказал, что отсрочка в вопросе удаления клеща повышает риск передачи инфекции

Педиатр Евгений Веселов подчеркнул необходимость немедленного удаления клеща при укусе у ребенка. Если паразит был на коже менее 36 часов, риск заражения невелик, сообщила «Газета.ru» .

По словам врача, любая отсрочка в данном вопросе повышает риск передачи инфекции.

«Если даже часть клеща осталась в теле ребенка — в этом нет ничего страшного. Не нужно пытаться ее выковырять, постепенно остатки выйдут сами вместе с обновлением кожи, как обычная заноза», — объяснил медик.

После удаления клеща важно наблюдать за местом укуса и общим состоянием ребенка в течение месяца. Следует обращать внимание на покраснение, повышение температуры или слабость, добавил RT.