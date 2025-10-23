Врач Веретюк рассказала, что латяо содержит избыточное количество соли и пищевых добавок

По словам специалиста, «латяо» — это продукт глубокой переработки, который можно отнести к фастфуду или снекам. Он содержит избыточное количество соли, пищевых добавок, вкусовых усилителей и консервантов, что может вызвать неприятные симптомы и негативно сказаться на здоровье.

«Проблема латяо и других снеков — не в количестве острых приправ, а в избыточном количестве соли, жира и добавленного сахара», — подытожила врач.

Варвара Веретюк отметила, что в некоторых провинциях Китая продажу «латяо» ограничили вблизи школ и кампусов для обеспечения здорового питания детей и подростков.