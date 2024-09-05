Врач Вера Долгих предупредила, что непереносимость молока может возникнуть внезапно

Хабаровский врач Вера Долгих в беседе с сайтом transsibinfo.com предупредила, что непереносимость молока может возникнуть внезапно в любом возрасте.

Как пояснила медик, наиболее распространенной причиной является возрастная непереносимость лактозы. Дело в том, что организм человека по мере взросления вырабатывает меньше фермента лактазы, который необходим для расщепления молочки. У тех людей, у кого этого фермента недостаточно, происходит дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Долгих отметила, что наш организм изначально запрограммирован на переваривание молока лишь в младенческом возрасте.