Врач Вера Долгих предупредила, что непереносимость молока может возникнуть внезапно

Хабаровский врач Вера Долгих в беседе с сайтом transsibinfo.com предупредила, что непереносимость молока может возникнуть внезапно в любом возрасте.

Как пояснила медик, наиболее распространенной причиной является возрастная непереносимость лактозы. Дело в том, что организм человека по мере взросления вырабатывает меньше фермента лактазы, который необходим для расщепления молочки. У тех людей, у кого этого фермента недостаточно, происходит дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Долгих отметила, что наш организм изначально запрограммирован на переваривание молока лишь в младенческом возрасте.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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