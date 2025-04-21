Врач Велиева: симптомы тревожности напоминают признаки болезней сердечно-сосудистой системы

Симптомы повышенной тревожности иногда напоминают признаки болезней сердечно-сосудистой системы или расстройств пищеварения, предупреждает врач ультразвуковой диагностики Фарида Велиева в интервью «Газете.Ru» .

Среди психоэмоциональных проявлений патологического беспокойства выделяются следующие признаки: приступы паники, постоянное напряжение, неспособность расслабиться, повышенная возбудимость, раздражительность, утомляемость, учащенное сердцебиение, ощущения сдавленности или болезненности в области грудной клетки, снижение полового влечения, написали «Известия».

Кроме того, тревога может сопровождать патологии органов ЖКТ, такие как синдром раздраженного кишечника, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, а также болезнь Крона.

Велиева подчеркнула, что современные методы позволяют эффективно дифференцировать тревожные расстройства от других заболеваний, обеспечивая точное установление причины симптомов пациента.