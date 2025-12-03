Врач Веденев заявил, что зимой лучше отдавать предпочтение однодневным линзам или очкам

В холодное время года многие люди сталкиваются с неудобствами при использовании контактных линз: глаза становятся сухими, линзы «чувствуются» и мешают, а при выходе на улицу выступают слезы, усиливая дискомфорт. О способах решения проблемы рассказал офтальмолог Иван Веденев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, такая ситуация закономерна и связана с погодными условиями и особенностями слезной пленки в холодное время года, написал RT.

«На холоде сосуды конъюнктивы сужаются, слезная железа работает менее активно, а встречный ветер резко увеличивает испарение слез», — отметил врач.

Он посоветовал в зимний период отдавать предпочтение однодневным линзам или очкам, чтобы частично решить проблему. По назначению можно использовать увлажняющие капли.