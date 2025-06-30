Врач Вечтомов рекомендовал использовать режим вращения при включении вентилятора во время сна

Врач-терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, как избежать проблем со здоровьем при использовании вентилятора во время сна.

По словам специалиста, спать с включенным вентилятором можно, и у этого есть свои преимущества. Например, вентилятор помогает лучше переносить жару и улучшает качество сна за счет циркуляции воздуха и создания белого шума. Однако рекомендуется не направлять прибор прямо на себя или использовать режим вращения, чтобы избежать негативных последствий.

«В частности, вентилятор способен пересушивать слизистые носа и горла, снижая их защитные функции и вызывать местное переохлаждение, что повышает восприимчивость к вирусам (например, к ОРВИ), а также ухудшать состояние при хронических синуситах или аллергическом рините», — отметил доктор.

Также холодный воздух может вызвать скованность в мышцах, особенно в шее и спине, что может привести к обострению неспецифической мышечной боли в спине или артритов. Поэтому лучше уменьшить скорость вентилятора или поставить его на расстоянии.

Еще одна проблема — поднятие пыли, которое может раздражать дыхательные пути и повышать риск приступа бронхиальной астмы. Вечтомов посоветовал регулярно чистить лопасти и использовать воздушные фильтры.

Кроме того, усиленное испарение пота может привести к обезвоживанию, поэтому нужно пить воду перед сном и пользоваться увлажнителем воздуха, подытожил терапевт.