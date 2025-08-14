Врач Вечтомов объяснил, что учащенное сердцебиение в жару может указывать на ишемическую болезнь сердца

Врач-терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал «Газете.Ru» , что учащенное, неровное сердцебиение или перебои в работе сердца в жару могут сигнализировать как о временной реакции организма, так и о скрытых серьезных заболеваниях.

По словам доктора, физиологическая реакция на жару может быть одной из причин такого состояния. Обезвоживание, потеря электролитов и расширение сосудов — все это влияет на работу сердца.

«Стоит обратить внимание на опасные состояния, требующие внимания. Среди них — синусовая тахикардия (пульс выше 90–100 ударов в минуту), часто это просто реакция на перегрев. Экстрасистолия (перебои, «пропущенные удары») — может усиливаться из-за дефицита калия/магния. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — хаотичный пульс, риск тромбов. Пароксизмальная тахикардия — внезапное учащение ЧСС до 140–220 ударов в минуту», — подчеркнул Вечтомов.

Также врач отметил, что такие симптомы могут указывать на ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию или гипотонию, а также сердечную недостаточность.