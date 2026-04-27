Врач Вечтомов объяснил, что отеки из-за проблем с сердцем сначала появляются на лодыжках и стопах

Отеки могут быть признаком серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Они часто возникают из-за задержки жидкости в организме, когда сердце не справляется с перекачкой крови. Об этом рассказал кардиолог и терапевт Сергей Вечтомов в беседе с Life.ru .

Как пояснил медик, при сердечной недостаточности кровообращение замедляется, и кровь застаивается в венозной системе. Это повышает давление в сосудах, и жидкость выходит из сосудистого русла в ткани, формируя отеки.

По словам врача, первые признаки опасных отеков обычно появляются в области лодыжек и стоп, особенно к концу дня. Если состояние прогрессирует, отеки поднимаются на голени, а в тяжелых случаях затрагивают живот, руки и даже лицо.