Врач Вечтомов объяснил, чем опасен загар с мокрыми волосами

Врач-терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов сообщил, что длительное пребывание на солнце с мокрыми волосами может привести к перегреву и ухудшить состояние волос, передает Life.ru .

Вечтомов рассказал, что мокрые волосы на солнце могут повысить риск перегрева организма. По его словам, это особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач объяснил, что влажные волосы нагреваются быстрее, а вода на голове создает «парниковый эффект». Из-за этого организму сложнее отдавать лишнее тепло. При длительном пребывании под прямыми лучами, особенно с 11:00 до 16:00 и без головного убора, возрастает риск солнечного удара. Его признаками могут быть головокружение, слабость и тошнота.

Солнце вредит и самим волосам. Под действием ультрафиолета разрушается кератин, поэтому волосы становятся сухими, ломкими и быстрее выгорают. Если они намокли в морской воде или в бассейне, соль и хлор усиливают повреждение.

Чтобы снизить риски, Вечтомов посоветовал перед выходом на солнце подсушить волосы полотенцем или феном, носить панаму, шляпу или кепку, а также использовать спреи с UV-фильтрами. После купания он рекомендовал некоторое время побыть в тени, пока волосы не подсохнут.