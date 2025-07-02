Врач Вечтомов напомнил о необходимости прививки от столбняка при травме

В теплое время года, когда многие заняты работой в саду, на стройке или просто ходят босиком, увеличивается вероятность получить травму, наступив на гвоздь. Опасность такой ситуации заключается в риске заражения столбняком — серьезным инфекционным заболеванием. Врач-терапевт Сергей Вечтомов поделился с «Газетой.Ru» информацией о том, как обезопасить себя от инфекции.

По мнению специалиста, прививка от столбняка часто необходима после подобного инцидента. Важными факторами являются состояние гвоздя (ржавый или загрязненный), глубина раны (прокол, а не царапина) и срок последней прививки (более 5 — 10 лет назад в зависимости от типа вакцины).

«При глубоких, грязных или рваных ранах необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт или к хирургу, так как высок риск заражения. Признаками инфекции могут быть покраснение, отек, пульсирующая боль, гной или неприятный запах, а также повышение температуры. Если вы не помните, когда последний раз прививались, или прошло более десяти лет, это тоже повод для обращения к врачу», — подчеркнул врач.

Меньший риск заражения, по словам Вечтомова, можно предполагать в случаях поверхностных ран, если человек прививался менее пяти лет назад или гвоздь был чистым.