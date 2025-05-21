Врач Василевская предупредила женщин о снижении либидо из-за сидячей работы

Акушер-гинеколог Ксения Василевская предупредила женщин о рисках сидячей работы. Длительное пребывание в статичной позе негативно отражается на общем самочувствии и может вызвать ряд проблем со здоровьем, отметила эксперт в беседе с сайтом « Город55 ».

По словам врача, офисная работа увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь ведет к ухудшению функционирования женской репродуктивной системы.

«Длительное сидение замедляет кровоток в области малого таза. Это может способствовать „застою“ крови в органах малого таза и ухудшению питания тканей, а значит, сокращению поступления с кровотоком к тканям кислорода, гормонов и других важных веществ», — пояснила медик.

Василевская также отметила, что сидячая работа может оказать влияние на сексуальную жизнь женщины, снижая либидо и способность к успешному оплодотворению, добавил vse42.ru.