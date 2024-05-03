Врач Васильева рассказала, что среди детей в России наиболее распространена пищевая аллергия | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 14:28 Врач Васильева рассказала, что среди детей в России наиболее распространена пищевая аллергия

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В России от аллергий страдают почти 80% людей, причем столкнуться с заболеванием могут как взрослые, так и дети. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-пульмонолог Инна Васильева.

Обычно дети страдают пищевой аллергией на белки яиц, молока, а также на орехи. Пищевая аллергия опасна тем, что со временем она может перерасти в аллергический ринит, а далее — в бронхиальную астму.

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Чаще всего распознать пищевую аллергию можно по крапивнице, в более редких случаях — по отеку слизистой рта и гортани. Респираторная аллергия обычно проявляется насморком, чиханием, кашлем, затруднением дыхания и одышкой, добавила Васильева.