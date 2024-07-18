Врач Васильева: правильная диета сохранит здоровье мозга

Диета с употреблением определенных продуктов окажет положительное воздействие на здоровье головного мозга. Об этом рассказала врач-невролог Светлана Васильева агентству «Пенза-пресс».

По словам специалиста, для этого отлично подойдет жирная рыба, в том числе лосось, сельдь и сардины. Также в рацион стоит добавить чернику, орехи, семена и листовую зелень.

Кроме того, для поддержания здоровья мозга важно вести активный образ жизни. Физические нагрузки улучшат кровообращение, снимут стресс и помогут крепче спать, отметила Васильева.