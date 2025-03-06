Врач Васильева: постоянная усталость может сообщать о начальной стадии туберкулеза

Она перечислила общие признаки, известные как «синдром интоксикации»: слабость, постоянная усталость, сложность выполнения обычных ежедневных задач, потеря аппетита и небольшое повышение температуры. Эти симптомы могут сигнализировать о начальной стадии туберкулеза и требуют внимательного отношения, написали «Известия».

Васильева подчеркнула, что наиболее подвержены риску заражения туберкулезом люди, проводящие много времени в закрытых помещениях вместе с другими людьми. Однако никто не застрахован от этой болезни, и каждому человеку важно внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за медицинской помощью при подозрительных симптомах.