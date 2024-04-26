Врач Васильева посоветовала пожилым людям готовить мясо на пару или в духовке | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 11:08 Врач Васильева посоветовала пожилым людям готовить мясо на пару или в духовке

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Диетолог и терапевт Полина Васильева рассказала, какое мясо принесет наибольшую пользу пожилым людям. Следует включить в рацион продукты с низким содержанием жира, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Врач назвала отличным выбором индейку, курицу, телятину и крольчатину. Другие виды способны спровоцировать ожирение, атеросклероз и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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По словам специалиста, в данном возрасте мясо стоит готовить в духовке или на пару. К оптимальным способам также относятся варка и тушение, добавил RT.