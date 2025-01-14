Врач Васильева: переедание и неправильное питание повышают риски болезней сердца
Переедание и неправильное питание могут негативно сказаться на здоровье печени. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева.
Доктор отметила, что злоупотребление жирной и острой пищей, а также переедание приводят к накоплению токсинов, которые печень вынуждена перерабатывать. Это может спровоцировать развитие стеатоза печени и повышение уровня холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний.
Среди вредных для печени продуктов Васильева выделила животные жиры, фастфуд, копчености, жареные блюда, соусы и сладкие напитки. Умеренность в питании и активный образ жизни помогут снизить риски для здоровья.