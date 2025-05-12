Врач Васильева: ниацин может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ниацин, или никотиновая кислота, ранее входил в клинические рекомендации по лечению пациентов с высоким уровнем «плохого» холестерина. Однако исследования показали, что популярный витамин из БАДов может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Об этом KP.RU рассказала врач-кардиолог Ирина Васильева.
«Некоторое время назад ниацин действительно входил в клинические рекомендации. Но проводятся исследования, и рекомендации меняются», — пояснила медик.
Сегодня ниацин признан опасным для людей с сердечными заболеваниями. Для контроля уровня холестерина лучше использовать препараты из группы статинов, назначаемые врачом после обследования.
Рекламируемые свойства добавок с ниацином, такие как омоложение или улучшение работы мозга, не имеют научных доказательств.
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