Врач Васильев: переломы мелких костей могут остаться незамеченными

В некоторых случаях пациенты не замечают перелом. Об этом рассказал травматолог Евгений Васильев в беседе с сайтом MK.Ru .

По его словам, околосуставные повреждения и травмы мелких костей не всегда вызывают подозрение у человека. То же самое касается переломов без смещения и «стрессовых» переломов.

Даже если боль не сопровождается видимой деформацией, необходимо пройти обследование, отметил врач.