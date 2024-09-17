Врач Васильев: переломы мелких костей могут остаться незамеченными
В некоторых случаях пациенты не замечают перелом. Об этом рассказал травматолог Евгений Васильев в беседе с сайтом MK.Ru.
По его словам, околосуставные повреждения и травмы мелких костей не всегда вызывают подозрение у человека. То же самое касается переломов без смещения и «стрессовых» переломов.
Даже если боль не сопровождается видимой деформацией, необходимо пройти обследование, отметил врач.
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