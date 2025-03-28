Врач Вашкин: психотерапия помогает в борьбе с алкогольной зависимостью

Психотерапия помогает бороться с алкогольной зависимостью, выявляя негативные установки и заменяя их конструктивными. Об этом заявил психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин в разговоре с РИАМО .

Как отметил доктор, зависимые люди учатся анализировать ситуации, ведущие к употреблению алкоголя, и находить альтернативные способы снятия стресса, такие как тренировки или групповые занятия, сообщила газета «Петербургский дневник».

Методы релаксации, включая йогу, прогулки и глубокое дыхание, помогают снизить физическое напряжение и стабилизировать эмоции. Важна поддержка специалистов, которые помогают зависимым справляться с искушениями и находить решения самостоятельно.

Долгосрочная психотерапия способствует сохранению эмоциональной устойчивости и возвращению к здоровой жизни, а также лечению сопутствующих психических расстройств, заключил Вашкин.