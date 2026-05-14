Врач Варра заявила, что отказ от сексологов добавит работы психологам и психотерапевтам

Сексолог Юлия Варра в беседе с ИА НСН прокомментировала исключение сексологии из перечня медицинских специальностей. По ее мнению, это не снизит спрос на помощь в интимных вопросах, но изменит структуру обращений.

«Исключение специальности из номенклатуры никак не повлияет. Люди будут обращаться к сексологам-гинекологам, сексологам-урологам и сексологам-психологам. Все вопросы, видимо, будут задавать просто психологам и психотерапевтам. Поэтому все психологи должны будут пройти какой-то сексологический минимум», — отметила Варра.

Она подчеркнула, что специалисты должны быть готовы к росту числа обращений и обладать необходимыми знаниями для поддержки пациентов.