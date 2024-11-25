Врач Варивода: омега-3, лютеин, цинк и витамины А, C и E могут помочь предотвратить проблемы со зрением

В век цифровой эпохи, когда многие часы подряд приходится проводить за экранами компьютеров, важно всячески поддерживать здоровье глаз. Как рассказала «Известиям» врач-офтальмолог «ИНВИТРО Северо-Запад» Инна Варивода, в этом помогут омега-3 жирные кислоты, лютеин, цинк и витамины А, C и E.

Медик предупредила, что вредные привычки, например такие как курение, повышают вероятность катаракты, повреждения зрительного нерва и многих других проблем со здоровьем.

Тем, кто испытывает большую нагрузку на глаза, врач посоветовала купить очки-фотопротекторы, которые блокируют от 99 до 100% лучей UVA и UVB. Людям, кто нуждается в очках для зрения, стоит присмотреться к моделям «хамелеон» с защитой от солнца, добавила Варивода.