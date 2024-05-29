Врач Варенова: декоративная косметика в жаркую погоду может вызвать воспаление на коже

Дерматолог Татьяна Варенова посоветовала отказаться от использования декоративной косметики в летний период. Такие продукты могут вызвать раздражение и воспаление, сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря ННГУ Алексея Никонова.

По словам врача, в жаркую погоду стоит заменить тональный крем на BB-крем. А вот средств с ретинолом и азелаиновой кислотой лучше вовсе избегать. Данные компоненты повышают чувствительность к УФ-лучам.

Солнце способно обострить хронические заболевания и спровоцировать развитие рака кожи, напомнила эксперт. Она рекомендовала не забывать про нанесение продуктов с SPF.