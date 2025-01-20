Врач Варданян: ночные линзы помогут остановить развитие близорукости у детей

Определить наличие близорукости у ребенка иногда непросто, но существует ряд симптомов, которые могут указывать на возможные проблемы со зрением. Офтальмолог Гаянэ Варданян поделилась своими наблюдениями с « Газетой.ru ».

У совсем маленьких детей врач рекомендовала обращать внимание на следующие признаки: частое моргание, трение глаз, стремление поднести игрушки близко к лицу для рассмотрения, регулярные головные боли, а также ситуации, когда ребенок щурится или оттягивает уголок глаза.

«Родителям я советую обратить особое внимание на ночные линзы, так как их применение в детском возрасте позволяет затормозить, а в большинстве случаев и полностью остановить прогрессирование миопии. Чем раньше начать их использование, тем меньше будет прогрессировать близорукость», — заявила медик.

Она подчеркнула, что патология чаще всего начинает проявляться в возрасте от шести до 14 лет, особенно на фоне увеличения нагрузок на зрение, активного роста и гормональных изменений, добавили «Известия».