Врач Вахрушева напомнила об антиоксидантных свойствах черешни

Сезон черешни в самом разгаре, и многие стремятся насладиться свежими ягодами, пока они доступны на прилавках. О ценных свойствах плодов рассказала диетолог Ольга Вахрушева в беседе с «КомсаNews» .

По ее словам, ягода богата витаминами, минералами и антиоксидантами. В частности, она содержит антоцианы — природные соединения с антиоксидантными свойствами, калий, необходимый для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, и витамин С, поддерживающий иммунитет.

По словам Вахрушевой, регулярное употребление черешни положительно влияет на общее состояние организма, но важно соблюдать меру. Чрезмерное увлечение плодами негативно сказывается на работе пищеварительной системы.