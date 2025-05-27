Врач Ваганова перечислила негативные последствия курения для репродуктивного здоровья

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Нижегородской области Светлана Ваганова в беседе с сайтом «Время Н» предупредила о негативных последствиях курения для репродуктивной системы.

По словам эксперта, содержащиеся в сигаретах никотин и другие токсины могут повреждать ДНК сперматозоидов, снижать их подвижность и ухудшать морфологию. Это уменьшает шансы на успешное зачатие. Курящие мужчины, как отмечает специалист, имеют меньшую концентрацию активных сперматозоидов в эякуляте, что может привести к эректильной дисфункции и снижению либидо.

У женщин курение может вызывать нарушения менструального цикла и гормонального баланса, увеличивая риск развития миомы матки, эндометриоза и поликистозных изменений яичников. Если женщина курит во время беременности, это может привести к выкидышу, преждевременным родам, задержке внутриутробного роста плода, низкому весу новорожденного и даже мертворождению.

Дети матерей-курильщиц имеют повышенный риск врожденных пороков сердца, нарушений слуха и зрения, респираторных инфекций, астматического бронхита и синдрома внезапной детской смерти.

Ваганова подчеркнула, что воздействие табачного дыма опасно не только для курящих, но и для окружающих их людей. Курение может вызывать хронические воспалительные процессы в органах малого таза, повышать частоту инфекционных болезней мочеполовых путей, способствовать образованию кист и опухолей половых желез, а также снижать плотность костной ткани тазобедренных суставов и вызывать остеопороз, подчеркнула доктор.