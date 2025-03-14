Врач Утнасунова: стресс и переутомление могут вызывать озноб

Иногда человек может ощущать дрожь, даже если он не замерз и не болеет вирусной инфекцией. Существует несколько причин озноба без повышения температуры. Об этом рассказала терапевт Виктория Утнасунова в беседе с «Российской газетой».
По словам врача, длительное нахождение на холоде, переутомление, стресс или нервное напряжение могут вызывать спазм сосудов и ощущение дрожи. Подобную реакцию также способны спровоцировать гормональные изменения в организме, например при гипотиреозе, климаксе или выбросах адреналина.
Озноб ощущают люди с вегетососудистой дистонией — это связано с нарушениями в работе нервной системы и сосудов, отметила медик. Еще один фактор — анемия. Дефицит железа или витаминов влияет на кровообращение и терморегуляцию, добавил «Сiбдепо».
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