Врач Утнасунова: стресс и переутомление могут вызывать озноб

Иногда человек может ощущать дрожь, даже если он не замерз и не болеет вирусной инфекцией. Существует несколько причин озноба без повышения температуры. Об этом рассказала терапевт Виктория Утнасунова в беседе с « Российской газетой ».

По словам врача, длительное нахождение на холоде, переутомление, стресс или нервное напряжение могут вызывать спазм сосудов и ощущение дрожи. Подобную реакцию также способны спровоцировать гормональные изменения в организме, например при гипотиреозе, климаксе или выбросах адреналина.

Озноб ощущают люди с вегетососудистой дистонией — это связано с нарушениями в работе нервной системы и сосудов, отметила медик. Еще один фактор — анемия. Дефицит железа или витаминов влияет на кровообращение и терморегуляцию, добавил «Сiбдепо».