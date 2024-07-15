Врач Уткина призвала обращаться к врачу при любой боли в животе у ребенка

Аппендицит — одно из самых распространенных острых хирургических заболеваний брюшной полости. Поскольку это состояние требует срочного медицинского вмешательства, важно знать его симптомы. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский хирург «СМ-Клиника» для детей Ксения Уткина.

Она объяснила, что основной симптом аппендицита — это боль в животе. В классических случаях она ноющая, постоянная и имеет определенную локализацию.

Однако так бывает не всегда. Возрастные особенности детей также играют роль. Малыши не всегда могут точно описать свои ощущения или пожаловаться на дискомфорт.

«Это может быть изменение в поведении, особенно у детей младшего возраста, слабость, вялость, снижение аппетита, ребенок может принимать вынужденное положение при движениях или лежа», — объяснила врач.

Поэтому любая боль в животе у ребенка требует обращения к врачу, и часто необходима консультация хирурга для исключения или подтверждения хирургической патологии.