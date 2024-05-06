Врач Утюмова посоветовала отказаться от винограда при диабете и ожирении | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 16:48 Врач Утюмова посоветовала отказаться от винограда при диабете и ожирении

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Гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала виноград наиболее вредной ягодой. Он содержит большое количество глюкозы, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Пациентам с сахарным диабетом, ожирением и циррозом печени врач посоветовала исключить плоды из рациона. Кроме того, их не стоит употреблять при обострениях язвенной болезни.

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По словам специалиста, виноград, имея высокий гликемический индекс, способен простимулировать аппетит. Также ягоду считают сильным аллергеном из-за обилия витамина C в составе.