Врач Утюмова назвала картофель одним из самых вредных овощей | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:04 Врач Утюмова назвала картофель одним из самых вредных овощей

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Картофель имеет довольно высокий гликемический индекс. Это делает его одним из самых вредных овощей, сообщила врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, высокая концентрация глюкозы в картошке приводит к выработке дополнительного инсулина и запускает процесс накопления жиров. По этой причине людям с диабетом и лишним весом стоит ограничить его употребление, сообщила «Свободная пресса».

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Утюмова также отметила, что у картофельного пюре гликемический индекс выше, чем у запеченной с кожурой картошки или вареной в мундире.