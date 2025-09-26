Врач Устинова рассказала, что дефицит железа может мешать похудению

Терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила « Известиям », что лишний вес может быть следствием не только образа жизни, но и определенных заболеваний.

Одним из таких недугов является гипотиреоз. При данном состоянии щитовидная железа вырабатывает недостаточно тироксина, гормона, который регулирует обмен веществ.

«В таком случае сбросить вес без медицинской помощи крайне сложно», — пояснила медик.

Специалист также включила в соответствующий список анемию, вызванную дефицитом железа. Нехватка нутриента приводит к ухудшению снабжения клеток кислородом и замедлению обменных процессов, что препятствует снижению веса.

Кроме того, Устинова обратила внимание на влияние хронического стресса на пищевое поведение и набор веса. Она также указала на связь неконтролируемого голода и инсулинорезистентности, при которой повышается уровень инсулина.